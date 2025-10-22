ВОЗ сообщила о снижении смертности от забытых тропических болезней

Число связанных с ними смертей с 2015 по 2021 год уменьшилось со 139 тыс. до 119 тыс.

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Борьба с лихорадкой денге, чикунгуньей, дракункулезом, язвой Бурули и другими заболеваниями из группы забытых тропических болезней (ЗТБ) приносит положительные результаты: с 2015 по 2021 год число связанных с ними летальных исходов сократилось в мире с 139 тыс. до 119 тыс. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ констатировала "глобальный прогресс в борьбе с забытыми тропическими болезнями, несмотря на трудности". С 2015 по 2021 год "число связанных с ними смертей уменьшилось со 139 тыс. до 119 тыс". В 2023 году 867,1 млн человек прошли лечение от ЗТБ, что примерно на 18 млн больше, чем в 2022 году. В 2024 году семь стран были сертифицированы ВОЗ как ликвидировавшие у себя как минимум одну из таких болезней. По состоянию на 2024 год 14 африканских государств разработали национальные планы, касающиеся ЗТБ.

Вместе с тем ВОЗ обратила внимание на "медленный прогресс" в снижении смертности от трансмиссивных заболеваний, расширении доступа к чистой воде, санитарии и гигиене, а также в "защите населения от катастрофических расходов" на лечение ЗТБ из собственных средств. Подчеркнуто, что реализация программ по этим болезням "по-прежнему серьезно затруднена из-за сокращения финансирования".

Забытые тропические болезни - это группа заболеваний, распространенных в основном в тропических районах среди людей, живущих в беднейших общинах. Эти заболевания вызываются рядом патогенов, включая вирусы, бактерии, паразиты, грибки и токсины. К ним относятся: язва Бурули, болезнь Шагаса, денге и чикунгунья, дракункулез, эхинококкоз, трематодозы пищевого происхождения, африканский трипаносомоз человека, лейшманиоз, лепра, лимфатический филяриоз, мицетома, хромобластомикоз и другие глубокие микозы, нома, онхоцеркоз, бешенство, чесотка и другие эктопаразитарные заболевания, шистосомоз, гельминтные инфекции, передающиеся через почву, поражение змеиным ядом, тениоз/цистицеркоз, трахома и фрамбезия.