ČTK: в Чехии учитель не смогла обжаловать приговор за слова об Украине

Мартину Беднаржову приговорили к условному сроку и запрету профессиональной деятельности

ПРАГА, 22 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Чехии подтвердил приговор к семимесячному условному заключению и трехлетнему запрету педагогической деятельности, вынесенный судом района Прага-6 учительнице Мартине Беднаржовой за изложение на уроке литературы официальной позиции РФ по ситуации на Украине. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Суд района Прага-6 в мае 2025 года приговорил Беднаржову к условному сроку заключения и запрету педагогической деятельности за ее высказывания на уроке литературы в восьмом классе одной из школ района. Ранее этот же суд уже рассматривал дело Беднаржовой и снял с нее обвинения. Затем это решение подтвердил Городской суд Праги, однако Верховный суд вернул в январе дело на повторное рассмотрение.

Прокуратура, как проинформировали чешские СМИ, требовала для Беднаржовой восьмимесячного условного заключения и запрета на педагогическую деятельность в течение пяти лет. Согласно обвинению, ее следовало привлечь к уголовной ответственности по статье "отрицание геноцида".

Высказывания Беднаржовой, которая, как отметили чешские СМИ, настаивала на том, что излагала ученикам проверенные факты, которые были записаны школьниками на смартфоны. После случившегося учительницу уволили.