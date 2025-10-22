В РПЦ сочли, что православные россияне не поддержат выступающих за аборты

Глава Патриаршей комиссии Федор Лукьянов отметил, что "все больше руководителей регионов понимают эффективность мер по ограничению абортов в сочетании с обязательными мерами поддержки женщин"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Православные граждане России и все разделяющие традиционные ценности не будут поддерживать политиков, выступающих за аборты, а регионы с "абортным туризмом" ждет вымирание и экономический упадок. Об этом ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков в интервью ТАСС выразил мнение, что вводимые в отдельных регионах ограничения на аборты могут привести их резкому росту в других субъектах. Политик добавил, что сам он категорически против введения в России запрета на аборты.

"Православные граждане и все граждане России, разделяющие традиционные ценности, а особенно молодые граждане, для которых любая жизнь ценна, не будут поддерживать политиков, поддерживающих аборты, которые являются ничем иным, как самоуничтожением народа. Предлагаю этим политикам спросить мнение у участников СВО, надо ли ограничивать аборты в стране", - сказал священник, также являющийся членом совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Глава Патриаршей комиссии отметил, что "все больше руководителей регионов понимают эффективность мер по ограничению абортов в сочетании с обязательными мерами поддержки женщин".

"Просемейная инфраструктура, поддержка семей и снижение абортов в регионе предполагает его более высокую привлекательность для внутренней трудовой миграции россиян трудоспособного возраста", - добавил иерей.

Он также выразил уверенность, что решения региональных властей в области ограничения абортов будут связаны с благополучием возглавляемых ими регионов.

"Регионы, поставившие аборты под государственный контроль ждет процветание и экономический подъем, а регионы, принимающие у себя "абортный туризм" ждет деградация и вымирание", - резюмировал отец Федор.