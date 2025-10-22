Избирком Херсонской области стали привлекать на выборы президентов школ

Для вовлечения школьников и студентов была создана молодежная комиссия, сообщила председатель избиркома области Марина Захарова

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Школы в Херсонской области по инициативе детей стали привлекать сотрудников избирательной комиссии региона для проведения выборов в президенты школ, что говорит о росте вовлеченности молодежи в избирательный процесс. Об этом ТАСС рассказала председатель избиркома области Марина Захарова.

"Мы ушли, скажем так, от лекций обучающих больше в интерактив. То есть мы проводим с ними (детьми и молодежью - прим. ТАСС) викторины, квесты. <...> Если в 2023 году, когда мы начали только проводить эти мероприятия, активность была не очень высокая, то сейчас даже от некоторых школ мы получаем заявки на то, чтобы мы приехали, провели с ними какую-нибудь интеллектуальную игру, деловую игру, выборы президента школы. Потому что дети в этом действительно заинтересованы", - сказала Захарова.

Она уточнила, что для вовлечения школьников и студентов при избиркоме была создана молодежная комиссия - консультативный орган, который занимается в том числе организацией мероприятий в интересных для молодежи форматах.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши избирательные комиссии, скажем так, омолаживались. Чтобы развивалась более молодая, энергичная кровь. На данный момент у нас более 2 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня, и почти 350 человек - это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет", - добавила председатель регионального избиркома.