В ЛНР перезахоронили останки свыше 20 человек

Их подняли из стихийного захоронения у Северодонецка, сообщил руководитель МРГ по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Останки свыше 20 мирных жителей, поднятые из стихийного захоронения у Северодонецка, перезахоронили в поселке Вороново Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил руководитель Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин.

Ранее ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов сообщал ТАСС, что члены МРГ начали работы по извлечению у Северодонецка останков мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году. По его словам, в обнаруженном захоронении могут находиться порядка 500 тел.

"В поселке Вороново - это агломерация города Северодонецк - сегодня произошло захоронение 23 жертв украинской агрессии. Это гражданские люди, которые были извлечены из массового захоронения в поселке Лесная Дача города Северодонецк. Эти люди погибли в 2022 году в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Очень много этих людей - это пожилые люди, которые не смогли покинуть свои жилища, оставались у себя дома, где огонь противника их, буквально, застал врасплох", - сказал он.

Стяжкин отметил, что личности большинства людей, поднятых из захоронения у Северодонецка, на данный момент не установлены - специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу каждого трупа после поднятия из стихийного захоронения. "То есть, тело осматривается следователем Следственного комитета Российской Федерации и, соответственно, судебно-медицинским экспертом Республиканского судмедбюро. У каждого трупа отбирается биоматериал для производства молекулярно-генетической экспертизы, уже посредством которой мы в будущем надеемся на 100% идентификацию каждого тела", - сообщил он.

Собеседник агентства уточнил, что для установления личностей погибших жители ЛНР могут обратиться в СУ СК России по региону, чтобы рассказать "всю прижизненную информацию о своем родном и близком", а также сдать биоматериал для последующего сравнительного исследования с теми останками, которые члены МРГ извлекают из стихийных захоронений на территории республики.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.