В Ханженково-Северном в ДНР открылся аптечный пункт после жалоб жителей

Теперь жители поселка обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Аптечный пункт открылся в поселке Ханженково-Северный в пригороде Макеевки ДНР после обращения жителей к главе республики Денису Пушилину, сообщили в Минздраве региона.

"В макеевском поселке Ханженково-Северный открылся долгожданный аптечный пункт. <...> Теперь жители поселка обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе прямой линии к Пушилину обратились жители поселка, сообщив, что последний аптечный пункт перестал работать, а ближайший находится в нескольких километрах от населенного пункта. Глава региона посетил поселок и поручил открыть аптеку на базе местной амбулатории.