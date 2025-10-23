В трех муниципалитетах ЛНР под завалами могут быть останки жертв агрессии ВСУ

Как сообщили в Межведомственной рабочей группе, на территории ЛНР остаются населенные пункты, которые не исследованы или частично исследованы поисковым отрядом МРГ, ввиду причин, среди которых опасность БПЛА, минирование и другие

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Останки мирных жителей, погибших от ударов ВСУ в 2022 году, могут оставаться под завалами домов в трех муниципалитетах ЛНР - Сватовском, Кременском и Первомайском. Как сообщил ТАСС ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов, на данный момент члены МРГ не могут обследовать все территории из-за опасности ударов украинских БПЛА и минирования противником.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ввиду ряда объективных причин, среди которых опасность БПЛА, минирование и другие, на территории ЛНР остается ряд населенных пунктов, которые не исследованы или частично исследованы поисковым отрядом МРГ, - сказал он. - Остается актуальной и проблема завалов многоэтажных домостроений. В первую очередь это конечно Сватовский, Кременской и Первомайский муниципальные округа. Опыт работы подсказывает нам, что останки жертв украинской агрессии на данных локациях будут нами обнаружены, однако говорить предварительно о их количестве мы не можем, так как процессуальный подход не предполагает гадание на кофейной гуще".

Ранее Белов сообщал ТАСС, что останки по меньшей мере четырех мирных жителей - жертв украинской агрессии - могут оставаться под завалами и на пепелищах домов в относящемся к Северодонецку поселку Вороново.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.