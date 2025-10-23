BI.ZONE: мошенники уже готовятся к "черной пятнице"

По информации компании, сентябре было зафиксировано 202 сайта, имитирующих крупные торговые площадки, с начала октября - уже 278

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. С сентября в сети растет число доменов, посвященных распродажам на "черную пятницу", которая в 2025 году ожидается в самом конце ноября. Как сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, минимум 10% будущих сайтов могут оказаться мошенническими.

Читайте также

"Продлите договор на услуги связи" и другие уловки мошенников

В сентябре было зафиксировано 202 таких веб-ресурса, с начала октября - уже 278, при том, что с января по август 2025 года (мертвый сезон) каждый месяц регистрировалось 128 доменов. Пик их созданий еще не наступил, он начнется в ноябре. "Мошеннической может оказаться как минимум каждая 10-я из них (из таких сайтов - прим. ТАСС)", - предупредили в компании.

Согласно статистике BI.ZONE, в 2025 году наблюдается меньшая активность в части регистраций доменов перед распродажами: в сентябре 2024 года новых ресурсов было 263, в октябре - сразу 780.

Аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков, слова которого привели в BI.ZONE, заметил, что в 2025 году в Рунете стало меньше фишинговых доменов, имитирующих крупные российские торговые площадки.

В самой компании добавили, что в главной доменной зоне .ru регистрируется не более 1-2% всех потенциально мошеннических сайтов на тему "черной пятницы", вероятно, из-за меньшей известности ноябрьских распродаж в РФ.