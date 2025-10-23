В самарском отделении ЕР нет обращений об отставке Федорищевым главы района

Губернатор региона 14 октября в грубой форме уволил Юрия Жидкова

САМАРА, 23 октября. /ТАСС/. Самарское региональное отделение "Единой России" не получало обращений из местного отделения партии в Кинельском районе после того, как 14 октября губернатор Вячеслав Федорищев в грубой форме уволил главу района Юрия Жидкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе реготделения партии.

В четверг "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили о том, что члены местного отделения "Единой России" в Кинельском районе обратились в партийную комиссию по этике после грубого общения губернатора, председателя реготделения "Единой России" Федорищева с главой района Юрием Жидковым.

"Каких-либо обращений в Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" от членов партии местного отделения Кинельского района не поступало", - сказали в пресс-службе реготделения партии. В пресс-службе добавили, что обратиться в партийную комиссию по этике может каждый член "Единой России" и даже беспартийный гражданин.

14 октября во время посещения Кинельского района Федорищев в резкой форме с использованием ненормативной лексики сообщил Жидкову, что тот уволен. Губернатор раскритиковал состояние ряда социальных объектов и обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам - участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны.

15 октября Жидкова госпитализировали. Он заявил о намерении написать заявление об увольнении после выздоровления. Обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин. По информации пресс-службы правительства региона, Жидкова до сих пор не выписали.

Федеральное законодательство не предполагает случаев, когда глава региона может единолично принимать решение об увольнении руководителя муниципального образования, и определяет перечень нарушений для увольнения, которые должны быть установлены судом.