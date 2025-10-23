Сайт "Официального журнала ЕС" обвалился после публикации 19-го пакета санкций

Полный пакет представляет собой семь документов суммарным объемом свыше 500 страниц

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Сайт "Официального журнала ЕС", где сообщество публикует свои санкционные решения, упал после публикации 19-го пакета санкций против России.

Как убедились корреспонденты ТАСС в разных странах, доступ к сайту отсутствует как на территории стран Евросоюза, так и за его пределами. Институты Евросоюза ситуацию пока не комментируют.

Полный пакет рестрикций ЕС только по одному 19-му пакету санкций ЕС представляет собой семь документов суммарным объемом свыше 500 страниц. Весь этот объем дублируется на 23 официальных языка Евросоюза.