В Тюмени похоронили военкора Зуева

На похоронах присутствовали около 100 человек

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Погибший в Запорожье военкор МИА "Россия сегодня" Иван Зуев похоронен в Тюмени на Червишевском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прощания и отпевание прошли в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени. На похоронах присутствовали около 100 человек, в том числе военные из Донбасса, представители различных СМИ, друзья, родные и близкие Зуева.

"Он всегда стремился всем помочь. Он помогал солдатам: большую часть своей журналистской зарплаты отдавал на помощь фронту. Из своих денег людям с освобожденных территорий помогал - всем чем мог, не только деньгами: устраивал их на работу, давал жилье, а в Донецке на его съемной квартире до сих пор живут ребята-военные. Это был человек широчайшей души", - сказал лучший друг Зуева, корреспондент "Абзац медиа" Тимофей Ермаков на церемонии прощания в Тюмени.

По его словам, они дружили втроем: он, Зуев и Ростислав Журавлев, который погиб в Запорожье в 2023 году. "Для меня это большая потеря, общались каждый день, когда эти новости пришли - из меня будто кусок сердца вытащили, но теперь там будет жить память о нем навсегда. <…> [Иван] погиб, как солдат, за свою Родину. <…> Не могу назвать ни одного человека, который со мной бы не согласился в том, что, когда появлялся Ваня - появлялся свет, появлялась надежда. Эту надежду у нас отняли", - отметил Ермаков.

Как передает корреспондент ТАСС, на церемонии прощания был венок с красными розами от президента России Владимира Путина. Венки также передали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Тюмени Максим Афанасьев, губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона, представители СМИ.

Зуев погиб 16 октября в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины во время выполнения редакционного задания в Запорожской области. Также тяжелые ранения получил его коллега Юрий Войткевич.