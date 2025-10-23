ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары ВСУ по гражданским объектам Крыма назвали попыткой создать видимость хаоса

Председатель парламента республики Владимир Константинов заявил, что их целью является формирование иллюзии неуверенности в завтрашнем дне
14:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), усилившие количество атак по Крымскому полуострову, пытаются посеять хаос и создать иллюзию неуверенности в завтрашнем дне в мировом информационном поле. Таким мнением с журналистами поделился председатель парламента республики Владимир Константинов.

"Во-первых, Крым резонансный. Как только [в инфополе] появляется Крым, это все подхватывают. Они живут в этой информационной повестке. Главная цель которой не какая-то сущностная, а держать внимание к себе. Создать видимость хаоса, видимость неуверенности в завтрашнем дне для своей аудитории", - сказал он.

В октябре глава региона Сергей Аксенов сообщал, что беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Республике Крым. Также беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Феодосии Республики Крым, произошло возгорание. В конце сентября в поселке Форос в результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы, в результате чего пострадали 16 человек, 3 человека погибли. 

