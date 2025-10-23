Путин: в России должен быть суверенный искусственный интеллект
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Суверенный искусственный интеллект в России может быть создан только с опорой на культуру, историю и традиционные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО).
"Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения", - указал глава государства, добавив, что копирование ведет к "технологической и мировоззренческой зависимости".
"В конечном итоге, и к утрате суверенитета", - подчеркнул президент.