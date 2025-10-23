Путин заявил о важности географии для России с политической точки зрения

Это в том числе касается закрепления новых карт страны, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. География в серьезной степени важна для России с политической точки зрения. И касается это в том числе закрепления новых географических карт страны, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества.

"География важна для нас и с политической точки зрения, - обратил внимание российский лидер. - А главным событием этого года может стать не только закрепление новых карт Российской Федерации, но и прикладное значение будет иметь, безусловно, открытие музея географии".