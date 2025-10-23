Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом Русского географического общества
Редакция сайта ТАСС
14:40
обновлено 14:50
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал переизбрание секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу на пост президента Русского географического общества.
"Сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества", - напомнил Путин, отметив, что ученый совет выдвинул на этот пост Шойгу. Путин подчеркнул, что в свое время Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО.
"Как известно, агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги в возрождении Русского географического общества", - шутливо заметил президент.