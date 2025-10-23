Путин: молодежь, знакомясь с историческими местами, обретает гордость за Родину

Глава государства попросил подключиться к реализации арктических инициатив и само Русское географическое общество, и его попечителей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Молодежь, знакомясь с местами, связанными с важнейшими событиями истории России, обретает чувство гордости за свою Родину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании XVII Съезда РГО.

"Наш долг - достойно обустраивать места, связанные с важнейшими событиями истории России, нашими национальными триумфами и нашими героями общенациональными, - указал Путин. - Знакомясь с такими примерами, молодежь обретает чувство гордости за свою Родину, стремление быть полезными Отечеству".

Президент попросил подключиться к реализации арктических инициатив и само Русское географическое общество, и его попечителей. "Они по праву присутствуют в этом зале как почетные гости съезда. Мы с вами еще встретимся сегодня в ходе текущих мероприятий, но уже сейчас, здесь, с этой трибуны, хочу вас сердечно поблагодарить за ваше непосредственное, прямое участие в жизни и работе Русского географического общества", - обратился президент.

По словам главы государства, поддержка попечителей - основа успехов РГО, достойное продолжение традиций знаменитых членов - соревнователей императорского географического общества, благодаря которым в свое время состоялись сотни открытий, определивших многие достижения России в науке и экономике, оборонной сфере и культуре.