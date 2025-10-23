В театре имени Ленсовета заявили, что Илья Дель не выйдет на сцену в декабре

Вместо "Трех сестер" 21 декабря на Основной сцене состоится спектакль "Город. Женитьба. Гоголь."

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Актер петербургского театра имени Ленсовета Илья Дель, попавший в реанимацию после падения из окна 17 сентября, не выйдет на сцену в декабрьском спектакле. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале.

"Состояние здоровья Ильи Деля в настоящий момент не позволяет ему выходить на сцену. Поэтому в ближайшие месяцы у нас нет возможности поставить "Трех сестер" в афишу: мы очень надеемся, что спустя некоторое время Илья восстановится - тогда спектакль обязательно состоится", - говорится в сообщении.

21 декабря вместо "Трех сестер" на Основной сцене состоится спектакль "Город. Женитьба. Гоголь.". Как уточнили в пресс-службе, билеты действительны, либо подлежат возврату по месту их приобретения до 26 декабря включительно.

В апреле 2025 года Дель попал в реанимацию после ножевого ранения, которое ему нанесла сожительница - актриса Театра комедии им. Н. П. Акимова Александра Дроздова. Позднее 17 сентября 2025 актер оказался в реанимации после падения из окна, получив травму позвоночника.

Дель состоит в труппе Театра им. Ленсовета с 2022 года, ранее служил также в Александринском театре и Театре на Литейном. Известен ролями в фильмах "Цой", "Пророк. История Александра Пушкина".