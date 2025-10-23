Консул РФ: около 100 россиян депортировали из Таиланда в течение года

Илья Ильин назвал этот показатель тревожным

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 24 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Около 100 россиян в течение этого года были депортированы из Таиланда в Россию за различные нарушения местного законодательства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

"С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян. Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек. По этим цифрам мы видим тенденцию к ужесточению контроля за исполнением иммиграционных правил в Таиланде. Каждый из этих 100 человек был задержан за те или иные нарушения. Да, бывают случаи, когда человека задержали, он смог доказать свою невиновность и его отпустили. Возможно, количество непосредственно задержанных таиландской полицией российских граждан может быть чуть больше, но не сильно больше, чем эта цифра", - сказал он.

"За последние два-три месяца мы действительно наблюдаем рост числа мелких правонарушений, в основном это касается соблюдения иммиграционного и трудового законодательства. Тяжелых уголовных статей мы за этот период практически не наблюдаем, что является позитивным моментом, однако есть рост числа административных правонарушений и преступлений небольшой тяжести. Это во многом связано с тем, что власти Таиланда, иммиграционные в первую очередь, стали намного серьезнее подходить к разбирательству данных вопросов, которые в основном касаются нарушения сроков пребывания в стране", - отметил Ильин.

Российский дипломат указал на рост числа случаев в 2025 году, когда россиянам иммиграционные власти Таиланда отказывали во въезде в страну. "Это связано с признаками наличия так называемого визарана - это когда человек, находясь в стране на безвизовой основе, выезжает и заезжает снова на безвизовой основе. Как известно, для россиян это возможность находиться в стране без визы в течение 60 дней с возможностью [платного] продления в иммиграционных органах еще на 30, не выезжая из страны. Большое количество случаев, когда иммиграционные органы не допускают граждан РФ в страну на основании того, что, по их мнению, они здесь проживают, а не являются туристами, для которых и предназначен безвизовый въезд. Люди, опасаясь того, что их не впустят в Таиланд, в какой-то момент остаются здесь незаконно. Естественно, это в дальнейшем влечет за собой уголовную ответственность, что в конечном итоге приводит к попаданию в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. Это место, где находятся нарушители в ожидании депортации в Россию", - пояснил он.

Случаи задержания россиян

В отделении полиции острова Пханган ТАСС ранее сообщили о задержании 19 россиян в течение недели. Среди задержанных есть те, кто нарушил иммиграционные правила, а также те, кого подозревают в ведении трудовой деятельности без соответствующего разрешения. В туристической полиции в свою очередь заявили, что руководству полицейских участков в туристических зонах поручено ускорить пресечение всех видов незаконной деятельности, которой занимаются иностранцы.

Таиландские полицейские задерживали на этой неделе россиян и в других городах королевства. Так, в городском полицейском участке Паттайи ТАСС сообщили, что обвинения предъявлены россиянину за незаконное пребывание в стране в течение более двух лет. В иммиграционную тюрьму в Бангкоке доставили россиянку Эрику Владыко, которая ранее оставила без присмотра свою четырехлетнюю дочь в одном из бангкокских отелей, где ребенка впоследствии обнаружил персонал гостиницы. Как заявили в полиции, россиянка будет депортирована из страны за нарушение иммиграционных правил.