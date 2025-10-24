Минобрнауки: в вузах работают 228 детских комнат

В 2025 году 46 университетов поддержат в рамках проекта "Помоги маме учиться", отметила замглавы ведомства Ольга Петрова

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Количество комнат для детей студентов и педагогов в вузах России составило 228 штук. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"[Детских комнат в вузах] уже у нас 228 штук. В этом году 46 университетов будут поддержаны в рамках нашего проекта "Помоги маме учиться", заявки от университетов [продолжают] поступать", - сказала она.

Петрова также рассказала, что в этом направлении уже разработаны методические рекомендации, а университеты обмениваются лучшими практиками организации пространства для детей.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что всего ведомство планирует открыть более 1 тыс. детских комнат в вузах в рамках проекта "Помоги маме учиться".