Мошенники решили угрожать россиянам статьей за "раскрытие данных" ради денег

Директор "Защитника"от МТС Андрей Бийчук назвал устрашение лишь одним из этапов схемы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новую мошенническую схему, построенную на запугивании людей, заметили в России, сообщил ТАСС директор продукта "Защитник" оператора МТС Андрей Бийчук. Устрашение через угрозы уголовной статьей за "раскрытие своих данных" - лишь один из этапов.

Многоэтапная схема начинается со звонка от имени "пенсионного фонда" - фейковый представитель просит назвать паспортные данные будущей жертвы, якобы чтобы сверить их. Спустя сутки звонок поступает уже от "правоохранителей", утверждающих, что за разглашение собственных приватных данных предусмотрено уголовное наказание.

"Правоохранители" убеждают жертву в том, что они хотят не обвинить, а помочь, но для того, чтобы добиться "статуса пострадавшего по делу", нужна отдельная плата.

У злоумышленников заранее есть схема получения этой "платы" - убежденной жертве высылается инструкцию по снятию денег из банка. Деньги просят снимать под видом оформления декларации, далее их требуется передать "спецкурьеру".

Такая схема - пример высокого уровня организации и психологического давления, действия жертв контролируются на каждом этапе, отметил Бийчук.