Чернышенко: санкции ЕС не окажут чувствительного влияния на российский туризм

При этом организованных туристов из Евросоюза практически нет, отметили в аппарате вице-премьера

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Санкции ЕС не окажут чувствительного влияния на российский туризм. В то же время организованных туристов из Евросоюза практически нет, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Ранее Евросоюз в новом 19-м пакете антироссийских санкций запретил предоставлять туристические услуги в России.

"ЕС продолжает практику введения санкций против своих же граждан. Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов. Организованных туристов практически нет. Исходя из этого, чувствительного влияния на туризм в нашей стране эти санкции не окажут", - говорится в сообщении.