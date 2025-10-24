В Бурятии подросток извинился за драку с учителем

После инцидента прошло несколько встреч заинтересованных сторон, в том числе с участниками конфликта

УЛАН-УДЭ, 24 октября. /ТАСС/. Восьмиклассник, подравшийся с учителем Посельской средней школы Иволгинского района Бурятии, извинился перед педагогом, сообщил ТАСС руководитель проектного офиса по реализации проекта "Бесшовное патриотическое воспитание в Республике Бурятия" Андрей Бородин.

"После конфликта мальчик и его мама принесли извинения учителю, они признали свою ошибку. Все силы администрации образовательного учреждения, органов власти, общественности сейчас направлены на то, чтобы учебный процесс продолжался в школе с минимальными негативными последствиями", - сказал Бородин.

По его словам, у участников конфликта есть понимание, что произошедшее - обоюдная ответственность. После инцидента прошло несколько встреч заинтересованных сторон, в том числе с участниками конфликта. "Приняли решение - все пойдут на сближение, - сказал Бородин. - Отец ребенка в настоящее время работает вахтовым методом. Кураторство над подростком взял курсант программы "Патриоты Бурятии", участник специальной военной операции (СВО) Владимир Раднаев. Он стал наставником, будет оказывать поддержку и помощь мальчику".

Помощь учителю

Как сообщили ТАСС в администрации школы, 40-летний учитель, принимавший участие в конфликте, имеет высшее образование по направлениям "физика" и "математика". Он выпускник Физико-математической школы имени М. А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете, окончил бакалавриат в НГУ, магистратуру в Бурятском госуниверситете. Работает в школе с 2023 года. "Учителю пришлось работать с высокой нагрузкой, совмещать преподавание и системное администрирование школы", - признали в учреждении образования.

Бородин отметил, что учителю оказывается всяческая помощь, он будет привлекаться к занятиям с одаренными детьми - участниками олимпиадного движения по физике и математике. "В том числе, чтобы вывести его на иной уровень работы, чтобы он не остался с этой кризисной ситуацией один на один", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что отдельная работа ведется и с директором Посельской школы: администрация учреждения образования должна научиться выступать гарантом соблюдения прав как учителей, персонала, так и учащихся.

В Бурятии принято решение создать республиканский родительский комитет. Задача - совместно с педагогическим сообществом создать условия для здорового во всех отношениях образовательного и воспитательного процесса в школах региона.

"Не бывает худа без добра. Произошедшее - повод более серьезно посмотреть на происходящее в сфере образования, на взаимоотношения между учителями и детьми. Мы отрабатываем так называемую модель "значимого взрослого": ищем родителей-активистов, талантливых педагогов, тренеров спортивных школ, музыкальных и художественных школ, авторитетных воспитателей, о которых идет народная молва, - будем привлекать их для внеклассной работы с подростками. Одна из важных целей - борьба с повсеместным употреблением детьми ненормативной лексики", - сказал Бородин.

Драка в школе

17 октября в Посельской средней школе Иволгинского района в Бурятии произошла драка между учеником и учителем-мужчиной. Несовершеннолетний получил травму - перелом кисти. С жалобами на телесные повреждения к медикам обратился и педагог. Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков сообщил тогда журналистам, что учитель по физике и математике работает в школе второй год, у него "не хватило опыта, чтобы из ситуации выйти по-другому".

В отношении должностных лиц администрации образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Учитель был отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.