В Новошахтинске полностью восстановили электроснабжение

В работах участвовали три бригады энергетиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили электроснабжение в городе Новошахтинске Ростовской области, которое было нарушено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Донэнерго".

Минувшей ночью ВСУ атаковали ряд объектов в Ростовской области, применив беспилотные летательные аппараты. В Новошахтинске в результате атаки было нарушено электроснабжение порядка 1,5 тыс. человек.

"АО "Донэнерго" завершило аварийно-восстановительные работы в г. Новошахтинске после повреждения энергооборудования в результате падения БПЛА. В 13:30 мск электроснабжение потребителям восстановлено", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в восстановлении электроснабжения принимали участие три бригады энергетиков, было задействовано четыре единицы спецтехники.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что без электроэнергии в Новошахтинске остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился.