У властей Мьянмы нет сведений о россиянах среди освобожденных из кол-центра

Несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда, сообщал посол России в Мьянме Искандер Азизов

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 24 октября. /ТАСС/. Власти Мьянмы не располагают сведениями о наличии россиян среди освобожденных из мошеннического кол-центра KK Park, территорию которого зачистили вооруженные силы республики. Об этом сообщило посольство России в Мьянме.

"20 октября государственные СМИ Мьянмы сообщили об освобождении иностранных граждан из мошеннического центра KK Park в Каренcкой национальной области. Официальные сведения о наличии среди них граждан Российской Федерации отсутствуют. Соответствующий запрос посольства властям страны пребывания направлен. На основе данных, полученных в ходе общения с ранее освобожденными из мошеннических центров Мьянмы соотечественниками, констатируем, что условия содержания и отношение к гражданам России со стороны охраны отличаются в лучшую сторону от подходов к большинству незаконно удерживаемых иностранных граждан. Случаи физического воздействия крайне редки", - говорится в распространенном сообщении.

"Посольство в постоянном режиме взаимодействует по данному вопросу с официальными властями Мьянмы и готово к оказанию консульской помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации. <...> Транснациональная организованная преступность в сфере онлайн-мошенничества остается одним из серьезных вызовов безопасности в Мьянме и некоторых других государствах Индокитая. Призываем российских граждан с сугубой осторожностью относиться к объявлениям в сети интернет и соцсетях о высокооплачиваемой работе в туристической, модельной и переводческой сферах в Таиланде во избежание контактов с незаконными многонациональными структурами, действующими на таиландской и мьянманской территориях", - указали в российском диппредставительстве.

Генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил 24 октября, что более тысячи человек пересекли границу с Таиландом, бежав с территории Мьянмы после разгрома мьянманскими вооруженными силами кол-центра KK Park. Среди граждан 26 стран россиян не оказалось. В основном среди бежавших были граждане Индии, Китая, Вьетнама, стран Африки и Центральной Азии.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число. Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в этом году. В частности, в начале октября в Россию вернулась россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме.