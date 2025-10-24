В медучреждениях Калининграда восстановили доступ к интернету
Редакция сайта ТАСС
15:49
КАЛИНИНГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Доступ к интернету восстановили в медицинских учреждениях Калининградской области после хакерской атаки. Также восстановлена работа медицинской информационной системы, сообщили в региональном Минздраве.
"В настоящее время последствия хакерской атаки на операторов сотовой связи в регионе устранены. Работа каналов связи для доступа в сеть Интернет, а также в медицинскую информационную систему восстановлена", - говорится в сообщении.
Об атаке хакеров на операторов сотовой связи в министерстве здравоохранения области сообщили 24 октября. При этом больницы и поликлиники продолжили работу в штатном режиме.