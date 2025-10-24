ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Защита главы АСВ Мельникова обжаловала его арест

Андрея Мельникова арестовали в рамках уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха и экс-замгендиректора АСВ Ольги Долголевой
16:35

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Защита генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрея Мельникова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве на 4 млрд рублей, обжаловала решение о его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Никита Филиппов.

"Нами обжаловано решение Лефортовского суда Москвы об избрании в отношении Мельникова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал защитник

Мельников был арестован в рамках уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха и экс-замгендиректора АСВ Ольги Долголевой. По сообщению собеседника ТАСС, Долголева дала показания на Мельникова, что послужило основанием для его обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами в размере 4 млрд рублей, полученными от использования имущества ООО "ВДТ строй", владеющего новосибирским аквапарком "Аквамир", признанного банкротом, в отношении которого было открыто конкурсное производство. АСВ приняло на себя права залогового кредитора. Денежные средства от использования имущества предназначались для погашения задолженности, но были распределены между участниками преступной группы. 

