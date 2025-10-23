В рамках чужого дела. За что задержали главу АСВ Андрея Мельникова
13:42
23 октября стало известно о задержании главы госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова. ТАСС собрал главное о ситуации.
- Ранее сообщалось, что силовики проводят с ним следственные действия.
- Мельникова подозревают в особо крупном мошенничестве.
- Его задержали в рамках дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха.
- На него дала показания замгендиректора АСВ Ольга Долголева, которая является фигуранткой этого дела.
- Попелюха арестовали в 2024 году по обвинению в хищении 200 млн рублей от эксплуатации крупнейшего в Сибири крытого аквапарка "Аквамир" в Новосибирске.
- Мельников стал главой АСВ в 2022 году. До того был первым заместителем гендиректора АСВ, вице-президентом Ассоциации банков России, министром экономического развития Крыма.