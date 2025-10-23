ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияЗадержание гендиректора АСВ Мельникова
Статья

В рамках чужого дела. За что задержали главу АСВ Андрея Мельникова

Редакция сайта ТАСС
13:42

Глава АСВ Андрей Мельников

© Александр Щербак/ ТАСС

23 октября стало известно о задержании  главы госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова. ТАСС собрал главное о ситуации.

  • Ранее сообщалось, что силовики проводят с ним следственные действия.
  • Мельникова подозревают в особо крупном мошенничестве.
  • Его задержали в рамках дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха.
  • На него дала показания замгендиректора АСВ Ольга Долголева, которая является фигуранткой этого дела.
  • Попелюха арестовали в 2024 году по обвинению в хищении 200 млн рублей от эксплуатации крупнейшего в Сибири крытого аквапарка "Аквамир" в Новосибирске.
  • Мельников стал главой АСВ в 2022 году. До того был первым заместителем гендиректора АСВ,  вице-президентом Ассоциации банков России, министром экономического развития Крыма.
 
РоссияМельников, Андрей Геннадьевич