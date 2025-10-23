Статья

В рамках чужого дела. За что задержали главу АСВ Андрея Мельникова

Глава АСВ Андрей Мельников © Александр Щербак/ ТАСС

23 октября стало известно о задержании главы госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова. ТАСС собрал главное о ситуации.