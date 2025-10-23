Главе АСВ предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Генерального директора государственной корпорации заключили под стражу на два месяца, сообщил его адвокат Никита Филиппов

Генеральный директор "Агентства по страхованию вкладов" Андрей Мельников © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрей Мельников обвиняется в особо крупном мошенничестве на 4 млрд рублей и заключен под стражу Лефортовским судом Москвы на два месяца. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Никита Филиппов.

"21 октября моему подзащитному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Он содержится в СИЗО "Лефортово". В настоящий момент никаких доказательств его вины не предъявлено. Мы полагаем, что это обвинение абсолютно является необоснованным - будем доказывать невиновность", - сказал адвокат.