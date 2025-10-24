RTL: украшения из Лувра переместили в Банк Франции

Какие именно украшения были перевезены, не сообщается

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Драгоценности из Лувра, где 19 октября произошло ограбление, перемещены в хранилище Банка Франции на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник.

По ее данным, перевозка была проведена 24 октября при беспрецедентных мерах безопасности. Как уточняет радиостанция, Банк Франции находится в 300 м от Лувра.

Какие именно украшения были перевезены, не сообщается. По данным источников RTL, речь идет как о королевских драгоценностях, обычно выставленных в Галерее Аполлона, так и о других ювелирных изделиях, ранее экспонировавшихся в разных залах музея.

Как отмечает радиостанция, все драгоценности были помещены в главный сейф Банка Франции - подземное хранилище на глубине 26 м, где хранятся около 90% золотого запаса республики.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.