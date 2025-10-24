Президент Кубы предупредил о вероятном заходе в страну шторма "Мелисса"

Власти республики принимают меры в провинциях, которые могут серьезно пострадать

ГАВАНА, 24 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал очень высокой вероятность того, что в ближайшие дни тропический шторм "Мелисса" затронет карибскую республику, принимаются все необходимые меры.

"Вероятность того, что «Мелисса» затронет нашу страну в ближайшие дни, очень высока", - написал президент в X. Он сообщил также, что власти карибской республики принимают все необходимые меры в провинциях, которые могут пострадать наиболее сильно. "Важно предусмотреть все детали, чтобы защитить людей и выполнить все задачи, - подчеркнул Диас-Канель. - У нас есть большой опыт в таких вопросах". В последние два дня в Гаване наблюдаются сильный ветер и волны, передает корреспондент ТАСС.

23 октября тропический шторм "Мелисса", который ранее сформировался в Атлантическом океане вызвал сильные дожди и наводнения в Доминиканской Республике. Как сообщило агентство Prensa Latina, от стихии пострадали водоканалы с питьевой водой, в результате чего без водоснабжения в республике остались более 500 тыс. человек.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США не исключил, что "Мелисса" может достичь категории урагана. Куба в осенний период года наиболее часто страдает от этих природных катаклизмов. В октябре - ноябре 2024 года около побережья страны прошли ураганы "Оскар" и "Рафаэль", которые нанесли карибской республике большой ущерб. Власти сообщали тогда о сильных разрушениях и человеческих жертвах.