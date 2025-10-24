В Доминикане шторм "Мелисса" оставил без воды более 500 тыс. человек

В некоторых районах была проведена эвакуация населения

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ EFE

ГАВАНА, 24 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 500 тыс. человек в Доминиканской Республике остались без водоснабжения из-за загрязнения каналов с питьевой водой в связи с прохождением мимо территории страны тропического шторма "Мелисса".

Как сообщает агентство Prensa Latina, загрязненным оказался 51 водоканал. В четверг Центр по чрезвычайным ситуациям Доминиканы предупредил о сильных ливнях, которые могут продолжаться все выходные, и возможных наводнениях в этой связи. В некоторых провинциях республики объявлен красный - самый высокий - уровень опасности из-за прохождения мимо ее территории сформировавшегося ранее в Атлантическом океане тропического шторма "Мелисса". В некоторых районах была проведена эвакуация населения.

Ранее посольство РФ в Доминиканской Республике оповестило российских граждан, находящихся в стране, о ситуации в связи с прохождением тропического шторма "Мелисса" и распространило рекомендации. Диппредставительство сообщило, в частности, что правительство Доминиканы ввело режим повышенной готовности в 24 провинциях страны и национальном округе, а в 8 южных провинциях и столице - красный уровень опасности. Также 23 октября в них был объявлен нерабочим днем, за исключением предприятий непрерывного цикла и учреждений, обеспечивающих население услугами первой необходимости (продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции).