Юрист Недбай рассказала о компенсациях для отравившихся некачественной едой

Пострадавшие граждане могут, в частности, вернуть расходы на лечение, медикаменты и обследования, сообщила адвокат

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Отравившиеся некачественной готовой едой, в частности пострадавшие от отравлений в Улан-Удэ, могут вернуть расходы на лечение, лекарства, обследования, сопутствующие траты, а также рассчитывать на компенсацию морального вреда. Судебная практика в РФ говорит о том, что общая сумма компенсаций может начинаться от 10 тыс. рублей и доходить до нескольких сотен тысяч, рассказала ТАСС адвокат Виталия Недбай.

В Улан-Удэ произошло массовое отравление готовой продукцией компании "Восток", первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в медучреждения вечером 18 октября - у некоторых был подтвержден сальмонеллез, один человек попал в реанимацию (сегодня он идет на поправку). Всего зарегистрировано 165 случаев отравлений, из них 92 у детей. Сейчас пациенты уже выписываются из больниц, продолжают лечение 30 человек.

"Вред, причиненный здоровью гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, ответственным за выпуск или реализацию небезопасной продукции. Пострадавшие могут рассчитывать на возмещение материального ущерба: расходы на лечение, лекарства, обследования, транспорт до больницы, утраченный заработок и иные документально подтвержденные траты. Компенсацию морального вреда за физические страдания - стресс и ухудшение самочувствия. Судебная практика по подобным делам показывает, что при легких формах отравления суды обычно присуждают моральный вред в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, при средних и тяжелых последствиях - от 100 тысяч рублей и выше. Если здоровье пострадавшего серьезно пострадало, суммы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей", - рассказала ТАСС Недбай, отметив, что размер компенсации определяется судом индивидуально, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью и иных обстоятельств.

Адвокат также рассказала, что пострадавшие могут защитить свои права как через индивидуальный, так и через коллективный иск. Индивидуальный иск позволяет подробно доказать ущерб конкретного человека, представить медицинские документы и подтверждения расходов. Коллективный иск удобен, если гражданин не обладает юридическими знаниями, а у пострадавших схожие обстоятельства и один ответчик. "Это снижает судебные расходы и ускоряет процесс, но суд может назначить усредненную сумму компенсации, одинаковую для всех", - добавила она.

Также пострадавшие могут заявить иск прямо в ходе основного расследования в отношении ответчика, то есть производителя продукции. "Это удобно тем, что суд уже исследует доказательства вины, и потерпевшему не нужно повторно доказывать факт отравления. Решение по гражданскому иску выносится одновременно с приговором, что экономит время и ресурсы", - добавила юрист. Обычно в подобных делах используется двухэтапная стратегия: сначала пострадавшие участвуют в уголовном деле в статусе гражданского истца, затем, при необходимости, обращаются в гражданский суд с требованиями к предприятию.

О происшествии

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток, продукция была изъята с полок магазинов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), заведующая производством цеха готовой пищевой продукции сейчас под домашним арестом.