Директор "Артека": на путевки в 2025 году подали около 1,8 млн заявок

Конкурс составляет более 40 человек на место, сообщил онстантин Федоренко

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Порядка 1,8 млн заявок было подано на поездки в международный детский центр "Артек" в 2025 году, таким образом конкурс составляет более 40 человек на место, сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"В 2019 году (когда Федоренко возглавил "Артек") правительством Российской Федерации передо мной была поставлена задача вернуть центру статус главного мотиватора к развитию для школьников РФ. И сейчас мы на пути к решению этой задачи. На 1 января 2019 года в "Артек" на 42 тыс. путевок было подано 182 тыс. заявок - примерно четыре человека на место. На 2025 год на 42 тыс. путевок подано 1 млн 800 тыс. заявок", - сказал Федоренко.

Он напомнил со ссылкой на данные федерального правительства, что 1 сентября в школы страны пошли более 18 млн детей. А значит заявки на путевки в "Артек" подал примерно каждый десятый школьник.

При этом директор центра выразил уверенность, что шанс получить путевку есть у каждого ребенка. Она дается по числу баллов в портфолио, которые подсчитываются в личном кабинете. Можно набрать необходимые баллы, победив в федеральных и международных конкурсах или активно участвуя в проектах на уровне школы, муниципального образования, субъекта РФ.

"Абсолютно в каждом ребенке есть потенциал, и родители, педагоги должны помогать его раскрыть. Должны увидеть и постараться создать условия, чтобы он смог раскрыть себя. А значит, где-то отвести за руку в кружок или секцию дополнительного образования; где-то подтолкнуть для участия в тех или иных конкурсах или олимпиадах; где-то просто сказать: давай попробуем вместе заполнить портфолио, давай попробуем открыть этот личный кабинет, а вдруг у тебя уже достаточно баллов", - пояснил Федоренко.

