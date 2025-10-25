В ГД хотят создать механизм предотвращения массовых отравлений готовой едой

Член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко отметил, что производство пищевой продукции и готовой еды "требует пристального внимания"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Контроль за производством готовой еды должен быть усилен, необходимо разработать специальный механизм, который позволит предотвращать отравления. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия") в контексте массового отравления готовой продукцией компании "Восток" в Улан-Удэ.

"Я считаю, что подобные ситуации надо предотвращать, а не ждать, когда рак на горе свистнет. Необходимо усилить контроль за организациями общественного питания и производством готовой еды. Планирую провести совещания с представителями проверяющих ведомств, чтобы разработать единый механизм оперативного действия по предотвращению таких вопиющих случаев отравления людей", - сказал депутат.

Он обратил внимание, что система проверок производства пищевой продукции "сильно забюрократизирована и требует межведомственного согласования как плановых, так и внеплановых проверок". "Минус плановых проверок в том, что проверяемого за несколько дней предупреждают о проверке и, естественно, у него есть время устранить все недочеты производства, в том числе отстранить на время проверки сотрудников без медицинских книжек или болеющих на данный момент", - констатировал Антропенко.

Депутат также объяснил, что для внеплановой проверки требуется обращение гражданина и последующее межведомственное согласование. "Как правило, пристальное внимание обращают только на случаи, получившие общественную огласку, как мы видим с ситуацией в Улан-Удэ", - указал он.

Антропенко подчеркнул, что производство пищевой продукции и готовой еды "требует пристального внимания". "Гражданин, покупая тот или иной продукт, должен быть уверен, что он в безопасности, потому что он покупает еду в своей стране, где о нем уже позаботились государственные контролирующие органы", - заключил парламентарий.