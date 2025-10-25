МЭР: работодатель обязан создавать условия для работающих матерей

Замглавы министерства Михаил Каминский отметил, что им также нужно давать каждые три часа дополнительные перерывы для кормления детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Работодатели обязаны оборудовать сотрудникам комнаты отдыха и психологической разгрузки, а работающим матерям давать каждые три часа дополнительные перерывы для кормления детей и соответствующие помещения. Об этом говорится в ответе замглавы Минэкономразвития Михаила Каминского на обращение первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой ("Единая Россия"). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее депутат предложила ведомству проработать вопрос о льготах для владельцев бизнес-центров за создание детских комнат и пространств для временного пребывания детей. В Минэкономразвития заявили об отсутствии концептуальных возражений, но указали и на обязанности работодателей по созданию условий для сотрудников, в том числе для работающих матерей.

"Работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и другое", - говорится в письме. "Кроме того, согласно части 1 статьи 258 Трудового кодекса РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 года, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый", - указано в ответе замминистра.

Таким образом, подчеркнули в министерстве, "работодатель обязан по установленным нормам оборудовать в том числе помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время, включая комнату для кормления ребенка".

В Минэкономразвития также отметили, что рекомендации Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям включают в себя создание на работе комнат матери и ребенка, корпоративных яслей и детских садов и частичное или полное возмещение расходов сотрудников на оплату дошкольного детского учреждения.