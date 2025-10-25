МЭР: работодатель обязан создавать условия для работающих матерей
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Работодатели обязаны оборудовать сотрудникам комнаты отдыха и психологической разгрузки, а работающим матерям давать каждые три часа дополнительные перерывы для кормления детей и соответствующие помещения. Об этом говорится в ответе замглавы Минэкономразвития Михаила Каминского на обращение первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой ("Единая Россия"). Документ есть в распоряжении ТАСС.
Ранее депутат предложила ведомству проработать вопрос о льготах для владельцев бизнес-центров за создание детских комнат и пространств для временного пребывания детей. В Минэкономразвития заявили об отсутствии концептуальных возражений, но указали и на обязанности работодателей по созданию условий для сотрудников, в том числе для работающих матерей.
"Работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и другое", - говорится в письме. "Кроме того, согласно части 1 статьи 258 Трудового кодекса РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 года, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый", - указано в ответе замминистра.
Таким образом, подчеркнули в министерстве, "работодатель обязан по установленным нормам оборудовать в том числе помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время, включая комнату для кормления ребенка".
В Минэкономразвития также отметили, что рекомендации Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям включают в себя создание на работе комнат матери и ребенка, корпоративных яслей и детских садов и частичное или полное возмещение расходов сотрудников на оплату дошкольного детского учреждения.