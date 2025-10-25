ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Прилепин рассчитывает попасть на фронт в ноябре

Писатель отметил, что контракт с военным ведомством уже подписан
Редакция сайта ТАСС
06:04
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин в интервью ТАСС заявил, что его контракт с военным ведомством уже физически подписан, он планирует попасть на фронт в ноябре.

"С моей стороны [контракт] физически подписан. Принимающая сторона на словах уже сказала: "Да, конечно же, заходи". Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре", - сказал он.

Ранее Захар Прилепин назвал ТАСС основные причины, почему решил подписать контракт на военную службу. 

