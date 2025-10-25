Прилепин: ограбление Лувра напомнило события эпохи распада СССР

Возможно, во Франции или за ее пределами существуют кланы, которым не симпатичен президент Франции Эмманюэль Макрон, и которые хотят дестабилизировать ситуацию и обнулить его политический рейтинг, отметил писатель

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ограбление Лувра 19 октября напомнило эпоху распада СССР, сопровождавшуюся в том числе криминальными событиями, поделился мнением в беседе с ТАСС подполковник Росгвардии, политический деятель и писатель Захар Прилепин. По его мнению, инциденты прошлого и настоящего объединяет демонстрация беспомощности существующей власти перед будущим.

"Знаете, я поневоле вспомнил распад Советского Союза, который сопровождался рядом совершенно катастрофических, необъяснимых событий, в том числе криминального характера. Эти события должны были показать полную беспомощность советской системы перед серьезными вызовами. <…> Возможно, во Франции или за ее пределами существуют кланы, которым не симпатичен [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и которые хотят дестабилизировать ситуацию и обнулить его политический рейтинг. Это мое предположение", - сказал он.

Прилепин вспомнил, как 28 мая 1987 года на Красной площади в Москве приземлился легкомоторный самолет Cessna 172 под управлением 18-летнего немецкого пилота-любителя Матиаса Руста. "Этот самолет и другие нелепые происшествия создавались как сигнал о том, что колосс на глиняных ногах вот-вот рухнет, и в итоге - рухнул. Когда начали разбирать эти события подробнее, выяснилась весьма сложная подоплека: немецкий пилот, который совершил посадку, был неординарной личностью, все было продумано весьма неплохо", - добавил собеседник агентства.

Прилепин допустил, что у грабителей Лувра получится продать украденные вещи. "Естественно, есть темная зона торговли, интернет-торговли в том числе. Если люди сбывают человеческие органы, а Украина торгует оружием на весь свет, американцы снимают фильмы о бесконечной продаже ядерных бомб, значит, все продается", - заключил он.

Ограбления музеев

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника и совершили крупную кражу. Спустя несколько часов, в ночь с 19 на 20 октября, был ограблен "Дом просвещения Дени Дидро". Входная дверь была взломана, а витрина разбита.

Всего из Лувра было похищено девять ювелирных украшений, одно из которых - корону жены Наполеона III императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы.

После происшествий министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.