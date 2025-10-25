Посол РФ Томихин: королева Сирикит была добрым другом России

Российское посольство в Таиланде выразило "самые глубокие соболезнования королевской семье"

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Королева Сирикит была давним добрым другом России, а ее государственный визит, в ходе которого она посетила Москву и Санкт-Петербург, стал одним из важнейший событий в истории российско-таиландских отношений. Об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин на открытии Восьмой страновой конференции Союза российских соотечественников в Таиланде, начавшейся с минуты молчания в память об умершей королеве.

"Королева Сирикит была действительно давним добрым другом России, где она бывала. Ее очень запоминающийся визит стал одним из важнейший событий. Об этом многие до сих пор помнят", - сказал он.

Посольство России в Таиланде выразило "самые глубокие соболезнования королевской семье Таиланда, правительству и народу королевства". "Ее Величество внесла неоценимый вклад в развитие страны, снискала искреннюю любовь своих подданных и высокий авторитет за рубежом. В России Ее Величество с благодарностью вспоминают как последовательную сторонницу укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими государствами. Визит Ее Величества в Российскую Федерацию в 2007 году стал важным событием празднования 110-летия установления дипломатических отношений и придал важнейший импульс всестороннему российско-таиландскому сотрудничеству, ощутимый и поныне", - говорится в распространенном сообщении диппредставительства.

Как информировала канцелярия королевского двора, королева Сирикит умерла в пятницу на 94-м году жизни. Сирикит, родившуюся 12 августа 1932 года, почитают в Таиланде за лидерские качества. Когда ее муж король Пумипон Адульядет (Рама IX) принял монашество в 1956 году, она официально стала королевой-регентом. Нынешний король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) является ее единственным сыном, у него три сестры. С 1976 года в день ее рождения Таиланд отмечает День матери.