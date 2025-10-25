ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В ГД попросили Котюкова взять на контроль случай гибели ребенка от укусов собак

Также председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала разобраться с бездействием ответственных за организацию отлова животных
Редакция сайта ТАСС
15:32

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) направила обращение на имя губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с просьбой взять на личный контроль ситуацию с гибелью ребенка при нападении стаи бродячих собак. Текст обращения опубликован в Telegram-канале депутата.

Ранее сообщалось, что собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика в районе СНТ "Теремок" Березовского района Красноярского края, возбуждено уголовное дело о халатности.

"Уважаемый Михаил Михайлович, убедительно просим вас взять проверочные мероприятия по факту гибели ребенка на свой личный контроль", - говорится в документе.

Также Останина просит губернатора края разобраться с ситуацией в поселке. По ее словам, местные жители уже жаловались на стаи бездомных агрессивных собак и бездействие ответственных за организацию отлова животных и должностных лиц органов местного самоуправления.

В своем посте в Telegram-канале Останина добавила, что представители Красноярского края будут присутствовать на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения животных, которое состоится 27 октября. 

