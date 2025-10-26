Директор "Артека": число участвующих в программах центра партнеров превысило 130

Ежегодно реализуется почти 300 образовательных программ, сообщил Константин Федоренко

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Более 130 российских организаций уже реализуют совместные образовательные программы с Международным детским центром "Артек", сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"У нас сейчас 130 партнеров из Российской Федерации: все госкорпорации, включая Росатом, РЖД, Роскосмос, ведущие вузы страны, научно-исследовательские институты, ряд других крупных организаций и предприятий, которые понимают значимость Международного детского центра и видят перспективы сотрудничества с нами, видят потенциал приезжающих сюда детей, в том числе, как своих будущих сотрудников", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ежегодно в центре реализуется почти 300 образовательных программ. Около 60% из них - при помощи организаций-партнеров.

"Это уникальная возможность объединять ресурсы: мы даем инфраструктуру и предоставляем прямой контакт с детьми, а партнер приходит со своими технологиями, со своим экспертным сообществом. Еще пять лет назад (когда был назначен директором "Артека" - прим. ТАСС) я скептически на этот вопрос смотрел. Но как рассказать об уникальной логистической среде российских железных дорог без "Российских железных дорог", как рассказывать о космосе без Роскосмоса, как рассказывать, что такое атом, без Курчатовского института и без Росатома?! Партнеры привозят те технологии и тех экспертов, которые недоступны нам", - пояснил Федоренко.

При этом, подчеркнул он, российским школьникам очень интересны и такие программы, и встречи со значимыми взрослыми, которые являются экспертами в своей области и уже добились признания.

"Большой друг "Артека", уважаемый нами постоянный представитель России при ООН Василий Небензя каждый год приезжает к нам, его встречи с детьми и вожатыми - это событие. И вот как-то дети спросили, как стать полномочным представителем при Организации Объединенных Наций от нашей страны, а Небензя ответил, мне кажется, очень просто и в то же время, мне кажется, совсем не просто: надо больше учиться и больше трудиться. И такой вопрос возникает у каждого ребенка. Один из самых больших запросов детей - на уникальных взрослых, потому что: а как добиться того же? Поэтому, когда взрослые делятся своим опытом, будет он приемлем - не будет, но он оставит след в жизни ребенка", - добавил директор центра.

