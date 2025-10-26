Адвокат Недбай: отравившиеся в Улан-Удэ могут не получить больших компенсаций

У подсудимого просто может не быть столько средств

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Пострадавшие от некачественной еды в Улан-Удэ могут не получить больших компенсаций от ответчика по делу, а для возвращения потраченных средств и морального вреда им следует подать иски к предприятию - изготовителю. Об этом сказала ТАСС адвокат Виталия Недбай.

В столице Бурятии произошло массовое отравление готовой продукцией компании "Восток", первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в медучреждения вечером 18 октября - у некоторых был подтвержден сальмонеллез, один человек попал в реанимацию (сегодня он идет на поправку). Всего зарегистрировано 165 случаев отравлений, из них 92 у детей. Сейчас пациенты уже выписываются из больниц, продолжают лечение 30 человек. Суд приостановил работу компании "Восток" на 90 суток, продукция была изъята с полок магазинов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ответчик по делу - заведующая производством цеха готовой пищевой продукции - сейчас под домашним арестом.

"Учитывая количество потерпевших в данном деле, я бы не рассчитывала на какое-либо значительное возмещение вреда, причиненного преступлением, со стороны виновника, банально у подсудимого просто может не быть столько средств", - сказала адвокат. В любом случае, участие в качестве гражданского истца необходимо, но, чтобы реально повысить шансы на получение компенсации, в дальнейшем она рекомендовала гражданам подать исковые заявления к предприятию.