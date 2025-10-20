Статья

Инфекция в еде из магазина. В Бурятии произошло массовое отравление

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Число отравившихся в Улан-Удэ приблизилось к 90, среди них более половины — дети. Один из пострадавших попал в реанимацию. ТАСС собрал главное о массовом отравлении в столице Бурятии.