Статья
Инфекция в еде из магазина. В Бурятии произошло массовое отравление
Редакция сайта ТАСС
08:44
Число отравившихся в Улан-Удэ приблизилось к 90, среди них более половины — дети. Один из пострадавших попал в реанимацию. ТАСС собрал главное о массовом отравлении в столице Бурятии.
- Незадолго до появления симптомов пострадавшие ели покупную шаурму и онигири от местной компании "Восток".
- Бутерброды, бургеры, шаурма и онигири выкладывались в магазинах на стеллажах. Там же можно было найти вторые блюда в контейнерах, которые в некоторых магазинах сети можно было самому разогреть в микроволновке.
- После происшествия "Николаевский" убрал продукцию с полок.
- Цех компании, в котором изготовили продукцию, закрыли для проверок и лабораторных исследований. Заведующую производством цеха задержали.
- "Восток" остановил производство и заявил, что в компании сожалеют о случившемся и выражают поддержку пострадавшим.
- Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
- Магазины "Николаевский" работают в республике с 1999 года, у сети есть собственное производство. Сейчас она включает 56 торговых точек.