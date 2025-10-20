Реклама на ТАСС
Статья

Инфекция в еде из магазина. В Бурятии произошло массовое отравление

Редакция сайта ТАСС
08:44
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Число отравившихся в Улан-Удэ приблизилось к 90, среди них более половины — дети. Один из пострадавших попал в реанимацию. ТАСС собрал главное о массовом отравлении в столице Бурятии.

  • Незадолго до появления симптомов пострадавшие ели покупную шаурму и онигири от местной компании "Восток".
  • Бутерброды, бургеры, шаурма и онигири выкладывались в магазинах на стеллажах. Там же можно было найти вторые блюда в контейнерах, которые в некоторых магазинах сети можно было самому разогреть в микроволновке.
  • После происшествия "Николаевский" убрал продукцию с полок.
  • Цех компании, в котором изготовили продукцию, закрыли для проверок и лабораторных исследований. Заведующую производством цеха задержали.
  • "Восток" остановил производство и заявил, что в компании сожалеют о случившемся и выражают поддержку пострадавшим.
  • Возбуждено дело по ст. 238 УК РФ за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
  • Магазины "Николаевский" работают в республике с 1999 года, у сети есть собственное производство. Сейчас она включает 56 торговых точек.
 
