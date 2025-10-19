В Бурятии после массового отравления завели уголовное дело

В прокуратуре региона добавили, что по факту отравления жителей города Улан-Удэ пищевыми продуктами организована проверка

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после массового отравления в Бурятии, где госпитализированы 43 человека, в том числе 18 детей. Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении СК России по Бурятии.

"По факту массового отравления местных жителей продукцией из торговой сети возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Бурятии добавили, что по факту отравления жителей города Улан-Удэ пищевыми продуктами организована проверка. "Надзорным ведомством при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.