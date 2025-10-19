Причиной массового отравления в Бурятии могли стать онигири и шаурма

Продукцию продавали в магазинах "Николаевский" в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Пациенты, попавшие в инфекционную больницу в Улан-Удэ с отравлением, незадолго до появления симптомов ели приобретенную в магазинах "Николаевский" шаурму и онигири. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

В своем Telegrame-канале зампред правительства - министр здравоохранения республики Евгения Лудупова обратилась к жителям Улан-Удэ. "Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети "Николаевский", такую как шаурма, онигири и т. д., и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции - рвота, тошнота, жидкий стул и другие, - обращайтесь за медицинской помощью по телефону "103" и в приемное отделение инфекционной больницы", - написала Лудупова.

В целом с вечера 18 октября к медикам Улан-Удэ с симптомами отравления обратились 43 человека, в том числе 25 детей. В инфекционную больницу госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. У троих специалисты диагностировали сальмонеллез. Один из пострадавших находится в реанимации, состояние других пациентов оценивается как средней степени тяжести.

По факту массового отравления завелио уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Цех компании "Восток", где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования.

Магазины "Николаевский" работают в Бурятии с 1999 года, есть собственное производство. В настоящее время сеть включает 56 торговых точек.