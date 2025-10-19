В Бурятии с отравлением госпитализировали 36 человек

Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова отметила, что в том числе пострадал 21 ребенок

Редакция сайта ТАСС

© Александр Погожев/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Врачи госпитализировали в Улан-Удэ 36 человек с симптомами отравления, из них 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

"На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок - от 7 до 15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - сообщила Лудупова.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла вечером 18 октября. Пострадавшие употребляли готовую пищевую продукцию производства компании "Восток", реализованную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в городе Улан-Удэ.

Лудупова отметила, что с момента поступления пациентов весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи "мобилизованы для ликвидации последствий происшествия". "Медицинская помощь всем пострадавшим организована в круглосуточном усиленном режиме. Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы, - отметила министр. - В тесном взаимодействии с управление Роспотребнадзора по Бурятии проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий".

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ). Прокуратурой Бурятии организована проверка.

Магазины "Николаевский" работают в Бурятии с 1999 года, есть собственное производство. В настоящее время сеть включает 56 торговых точек.