У отравившихся шаурмой в Бурятии диагностировали сальмонеллез

Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся лабораторные исследования

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты диагностировали сальмонеллез у троих отравившихся шаурмой в Бурятии. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Ранее министр здравоохранения региона Евгения Лудупова заявила, что зарегистрировано 43 случая отравления, из них 25 детей. Госпитализированы 36 пациентов, из них 21 ребенок - от 7 до 15 лет. Один из отравившихся находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У других пациентов состояние средней степени тяжести. По факту массового отравления заведели уголовное дело.

"По данным Роспотребнадзора, заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии (шаурма и ряд других наименований). У троих пациентов подтвержден сальмонеллез", - написал он.

Он уточнил, что цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме.

"Медики работают в усиленном режиме. В республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных - под контролем врачей", - добавил он.