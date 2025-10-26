Для транспортировки пострадавших в ДТП в Абхазии привлекли санитарную авиацию

Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщил главврач городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя Одиссей Хаджиев

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Вертолет санитарной авиации транспортировал из Сочи в Ставрополь трех пациенток, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии. Состояние одной из них оценивается как тяжелое, сообщил в Telegram-канале главврач городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя Одиссей Хаджиев.

"Вертолет санитарной авиации, действующей в Ставрополе благодаря национальному проекту "Здравоохранение", эвакуировал из Сочи трех пациенток, пострадавших в серьезном ДТП в Абхазии. У одной из пациенток состояние было тяжелым: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, контузия головного мозга, закрытая травма грудной клетки, перелом ребер с обеих сторон, правосторонний пневмоторакс, перелом костей таза", - написал он.

Транспортировка пациентов с тяжелыми травмами требует высокого уровня квалификации медиков, сообщил главврач.

"Благодаря слаженным действиям медиков три пациентки были доставлены в отделение сочетанной травмы городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя. Мы прилагаем все усилия для восстановления пациентов, пострадавших в ДТП", - написал Хаджиев.

В октябре 2025 года в пресс-службе МЧС Абхазии журналистам сообщили о ДТП с туристическим автобусом возле высокогорного поселка Акармара на востоке республики. Машина упала в 50-метровый обрыв. В результате погибла одна туристка, пострадали семь человек. Ранее одну из пострадавших доставили для лечения в Ставрополь реанимобилем.