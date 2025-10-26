Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме
11:39
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посещал пункт управления объединенной группировки войск в военной форме, передает корреспондент ТАСС.
Глава государства был одет в полевой комплект формы без погон, с нашивками "Президент РФ" и "Путин В. В.". На груди - шеврон с эмблемой верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.
В пункте управления Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.
Президент появляется в военной форме уже второй раз с начала осени. В сентябре он надевал ее, когда приезжал на стратегические учения "Запад-2025".