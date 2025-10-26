В Самаре двух детей выписали из больницы после ДТП с автобусом

В стационаре остаются еще две пострадавших спортсменки

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 26 октября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы и направили на амбулаторное наблюдение двух спортсменов, которые пострадали в ДТП с участием автобуса в Самаре. Еще две спортсменки остаются в стационаре, сообщило Министерство спорта Самарской области во "ВКонтакте".

Автобус столкнулся с легковым автомобилем вечером 25 октября в Самаре, пострадали четверо детей и трое взрослых. У четырех девочек 14-15 лет было состояние средней тяжести. Автобус перевозил детскую спортивную команду из Оренбургской области, которая возвращалась после соревнований по спортивной аэробике.

"Двум спортсменкам оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время они отпущены из больницы под амбулаторное наблюдение. Еще две спортсменки остаются в медицинском учреждении под наблюдением врачей", - отметили в Минспорте Самарской области. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

По факту ДТП расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).