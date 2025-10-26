Детектив Брандт: воры перешли от ювелирных лавок к музеям, которые проще грабить

По его мнению, преступники, ограбившие Лувр, в первые недели ничего не будут делать с краденым, чтобы не привлекать к себе внимание

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Кража драгоценных украшений из Лувра стала очередной демонстрацией того, что современные грабители стали воспринимать музеи как плохо охраняемые ювелирные бутики, откуда проще украсть экспонаты, чем из магазина или банка. Такое мнение выразил детектив-искусствовед Артур Брандт.

"За последнее десятилетие произошли перемены. Раньше, как в книгах, бандиты крали картины и искали конкретно Рембрандта или Ван Гога. Сейчас же преступники стали не только более склонными к насилию - некоторые даже используют взрывчатку, - но больше предпочитают воровать драгоценности, которые проще продать, - заявил он газете La Tribune Dimanche. - Ювелирные магазины и банки стало очень трудно грабить, преступникам требовалось найти что-то другое".

Артур Брандт, которого называют "Индианой Джонсом от мира искусства", за свою карьеру смог вернуть владельцам около 200 объектов, в том числе картину Пабло Пикассо "Портрет Доры Маар" (1938 год) и картину Винсента Ван Гога "Сад священника в Нюэнене весной" (1884 год). По его мнению, преступники, ограбившие Лувр, в первые недели ничего не будут делать с краденым, чтобы не привлекать к себе внимание. Если же они решат извлечь из украшений драгоценные камни и переплавить золотые оправы, то, по мнению детектива, их могут продать в Индию, Израиль или Катар. Вместе с тем Брандт отверг гипотезу о том, что данная кража совершалась по заказу некого коллекционера.

"Такие вещи не заказывают. Это бывает только в голливудских фильмах. Ни один коллекционер в мире не прикоснется к чему-либо, украденному таким способом, поскольку это невозможно продать, нельзя показать друзьям или оставить в насоледство детям", - считает он.

Газета отмечает, что по французским музеям прокатилась волна краж: прошлой осенью среди наиболее заметных эпизод с похищением из музея Иерона в Пара-ле-Мониаль уникальной скульптурной композиции Via Vitae о жизненном пути Иисуса Христа, ее часть нашли через несколько месяцев на дне реки Арру в соседней коммуне Геньон. Тогда же в ноябре 2024 года, преступники украли из парижского музея Коньяк-Же шкатулки, украшенные золотом и драгоценными камнями. А в сентябре этого года из Музея естественной истории в Париже украли золотые самородки, в октябре этого года из музея Жака Ширака в Сарране украли часы и ювелирные изделия. При этом в тот же день, когда был ограблен Лувр, воры проникли и в "Дом просвещения Дени Дидро", откуда украли коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век.

Ограбление Лувра

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о задержании в субботу вечером двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск) при попытке сесть на самолет до Алжира, а второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Утверждается, что он планировал бежать в Мали. В то же время восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены, уточняет издание.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.